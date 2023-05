Janja Garnbret po poškodbi zmagala na prvi tekmi letos

Koper, 13. maja - V Kopru so danes izpeljali uvodno tekmo članskega državnega prvenstva v težavnosti športnega plezanja, na kateri sta zmagala Janja Garnbret med članicami in Luka Potočar med člani. Slovenska šampionka Garnbret je nastopila na svojem prvem tekmovanju po poškodbi palca na levi nogi ter edina danes osvojila vrhova smeri v kvalifikacijah in finalu.