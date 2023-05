Drugi kronometer v znamenju dvoboja Roglič - Evenepoel

Cesena, 14. maja - Na letošnji kolesarski dirki po Italiji bo danes na vrsti drugi od treh kronometrov. Ta bo povsem ravninski in dolg 35 km. Na trasi med Savignano sul Rubiconejem in Ceseno bo glavni favorit Belgijec Remco Evenepoel, po sijajni sobotni predstavi pa bo slovenski as Primož Roglič upal na boljši razplet kot pred osmimi dnevi.