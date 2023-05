Lina Eržen v zlati skupini, Val v srebrni razreda iQFOiL

Patras, 13. maja - Mlada slovenska jadralca Lina Eržen in Val Eržen sta na evropskem prvenstvu v olimpijskem razredu iQFOiL v Patrasu izpolnila zastavljene cilje. Lina se je v zahtevnih razmerah uvrstila v zlato skupino in zasedla 45. mesto oziroma 11. v kategoriji do 21 let, njen dve leti mlajši brat Val pa je v srebrni skupini zasedel 87. mesto.