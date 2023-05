Vreme: Pretežno oblačno

V nedeljo bo oblačno in deževno. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo čez dan delno razjasnilo, nastale bodo posamezne plohe. Nekoliko topleje bo. V torek kaže na oblačno in deževno vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa se poglablja ciklonsko območje. Z vetrom južnih smeri v višinah k nam doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo bo večinoma oblačno. Padavine bodo dopoldne od jugovzhoda zajele vse sosednje pokrajine in proti večeru predvsem v krajih južno od nas ponehale. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.