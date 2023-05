Roglič Evenepoelu vzel 14 sekund, zmaga Healyju

Ancona, 13. maja - Irec Ben Healy je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Italiji. Na razgibani trasi od Ternija do Fossombroneja (207 km) je bil najboljši iz ubežne skupine. Med favoriti za skupno zmago je slovenski as Primož Roglič prvič strl Belgijca Remca Evenepoela, pridobil 14 sekund in se v skupnem seštevku povzpel na tretje mesto.