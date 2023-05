Reprezentanci v odbojki sede dobili tekmece na EP

Ljubljana, 13. maja - Slovenski reprezentanci v odbojki sede sta danes dobili tekmece v prvem delu tekmovanja evropskega prvenstva, ki ga bo gostil italijanski Caorle. Slovenke se bodo v skupini B merile z Ukrajino, Francijo, Poljsko in Veliko Britanijo, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Prvenstvo bo potekalo med 9. in 15. oktobrom.