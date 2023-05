Za konec predzadnjega kroga 2. SNL zmagi Ilirije in Beltincev

Ljubljana, 13. maja - V 29. krogu so odigrali še zadnje štiri tekme. Do zmag so prišli nogometaši Beltincev Klime Tratnjek in Ilirije. Prvi so s 3:0 v gosteh premagali Fužinar, Ilirija pa je bila doma s 3:1 boljša od Krškega. Preostali tekmi sta se končali brez zmagovalcev.