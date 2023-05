Šmit 17. na mirnih vodah v Szegedu

Szeged, 13. maja - Slovenski kajakaši na mirnih vodah so tretji dan svetovnega pokala v sprintu v Szegedu ostali brez popoldanskih nastopov. Rok Šmit je bil osmi v finalu B na 200 metrov, Špela Ponomarenko Janić peta v finalu C na 500 metrov, Jošt Zakrajšek šesti v finalu C na 1000 metrov, Mia Medved pa je bila najhitrejša v finalu E na 500 metrov.