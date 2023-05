Tudi Dragić in Marinič zmago prekratka za osmerico

Doha, 13. maja - Tudi slovenska judoista v težki kategoriji Vito Dragić in Enej Marinič sta na svetovnem prvenstvu v Dohi dosegla po zmago in poraz ter bila za zmago prekratka za četrtfinale in s tem vsaj repasažne boje. Bolj kot poraz slovensko reprezentanco skrbi zdravstveno stanje Dragića, ki si je v drugi borbi huje poškodoval palec na roki.