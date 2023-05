Domžalsko podjetje Tosama obeležilo stoletnico delovanja

Domžale, 13. maja - Domžalsko podjetje Tosama letos obeležuje stoletnico obstoja. Na domačem trgu je poznano predvsem po ženskih higienskih izdelkih iz naravnih materialov in medicinskih pripomočkih, na tujih trgih pa po higienskih tamponih. Do danes so jih razvili 72 vrst in oblik, njihove razvojne rešitve pa so zaščitili s sedmimi patenti.