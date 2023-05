Vreme: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 13. maja - Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo večinoma oblačno in deževno. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo čez dan delno razjasnilo, nastale bodo posamezne plohe. Nekoliko topleje bo. V torek kaže na oblačno in deževno vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa se poglablja ciklonsko območje.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo do pretežno oblačno bo s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V nedeljo bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi.