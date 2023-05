Zaradi grožnje skalnega podora evakuirali švicarsko vas

Bern, 13. maja - V Švici so v petek evakuirali vas na vzhodu države, potem ko so pristojne oblasti opozorile na veliko možnost skalnega podora z gore, ki se dviga nad naseljem. Do petka do 18. ure je moralo tako vas Brienz zapustiti vseh 84 prebivalcev skupaj z domačimi živalmi, vstop v kraj pa je odtlej prepovedan, poročajo tuje tiskovne agencije.