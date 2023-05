Mešan trgovalni teden za newyorške borzne indekse

New York, 13. maja - Newyorški borzni indeksi so minuli trgovalni teden v petek sklenili z mešanimi rezultati, čeprav večjih sprememb od tedna prej ni bilo. Skozi teden so se ponavljale skrbi o položaju bank, podatki o inflaciji so bili ugodni, v petek pa je odmevalo slabo poročilo o razpoloženju potrošnikov.