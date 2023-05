Lina Eržen v Patrasu na 44. mestu

Patras, 12. maja - V grškem Patrasu se nadaljuje evropsko prvenstvo za olimpijski razred iQFOIL, na katerem nastopata tudi Slovenca Lina Eržen in Val Eržen. Danes je za jadralci dolg dan z veliko čakanja, pozno popoldan pa so le odšli na vodo. Val Eržen tokrat ni nastopil, Lina Eržen pa je v zlati skupini na 44. mestu, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.