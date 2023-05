Newyorške borze končale v rdečem

New York, 12. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednosti delnic na Wall Streetu so se v petek znižale in sklenile mešan teden, ko so trgi spremljali delnice regionalnih bank in čakali na ključne pogovore glede ameriške plačilne sposobnosti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.