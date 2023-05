Slab uvod hokejskega SP za obe gostiteljici

Tampere, 12. maja - S prvimi tekmami se je danes v finskem Tampereju in latvijski Rigi začelo letošnje svetovno hokejsko prvenstvo elitne skupine. Prvi dan sta obe domači ekipi izgubili, Finska z 1:4 proti ZDA, Latvija pa z 0:6 proti Kanadi. Slovenija bo prvo tekmo v Rigi igrala v soboto, tekmec ob 11.20 bo Švica.

Finci, branilci naslova z lanskega tekmovanje, ki je prav tako potekalo v Tampereju, so veliko pričakovali od današnjega uvoda. A so doživeli hladen tuš, saj so bili Američani z izjemo uvodne tretjine boljši tekmeci.

Za svetovne prvake je sicer za vodstvo zadel Teemu Hartikainen (18.), toda po prvem ameriškem golu v drugi tretjini, ki je bil po ogledu posnetka razveljavljen, so hokejisti ZDA stopili na plin. Cutter Gauthier (34.) je poskrbel za izenačenje, v zadnji tretjini je Drew O'Connor vodstvo povišal, Alex Tuch pa je najprej zadel v 53. in nato še v zadnji minuti, ko so Finci umaknili vratarja.

V večerni tekmi skupine A je Švedska tesno z 1:0 ugnala Nemčijo, edini gol je dosegel Oscar Lindberg v 42. minuti.

V Rigi, kjer bo v skupini B svoje tekme igrala Slovenija, je za uvod v sosedskem obračunu Češka s 3:2 premagala Slovaško. Zanimivo je, da so vsi goli padli v razburljivi uvodni tretjini, v naslednjih 40 minutah pa zadetkov ni bilo več. Mož odločitve je bil Lukaš Sedlak, ki je v 14. in 18. minuti zadel za preobrat in zaostanek 1:2 spremenil v zmago s 3:2.

Gostitelji Latvijci pa so zvečer doživeli veliko razočaranje. Svetovni podprvaki Kanadčani so do vrha napolnili mrežo domačih, ustavili so se pri pol ducata golov, že po petih minutah pa je bilo na semaforju 0:2.