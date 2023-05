Na Dnevu obrti in podjetništva v Tolminu reševali kadrovsko problematiko v Posočju

Tolmin, 12. maja - V Tolminu je danes potekal prvi Dan obrti in podjetništva, s katerim so mladim želeli približati deficitarne poklice, na okrogli mizi pa so predstavniki gospodarstva, šol in posoški župani spregovorili o ključnih kadrovskih težavah v Posočju. Opozorili so na pomanjkanje tehničnih kadrov, naslovili so tudi demografsko problematiko.