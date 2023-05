Astronomi odkrili največjo doslej videno kozmično eksplozijo

London, 12. maja - Astronomi so sporočili, da so odkrili največjo kozmično eksplozijo, kar so ji bili kdaj priča. Znanstveniki so jo opisali kot ognjeno kroglo, stokrat večjo od našega Osončja, ki je pred več kot tremi leti nenadoma začela goreti v oddaljenem vesolju, poročajo tuje tiskovne agencije.