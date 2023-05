Poslanci na izredni seji brez glasovanja o priporočilih za reševanje slovenskega kmetijstva

Ljubljana, 12. maja - Poslanci so današnjo razpravo o priporočilih za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta zaključili brez glasovanja, ker je priporočila že v četrtek zavrnil matični odbor DZ za kmetijstvo. Poslance SDS so v stališčih podprli v opozicijski NSi, koalicijski poslanci pa so opozarjali na izkoriščanje kmetov za nabiranje političnih točk.