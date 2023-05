V Davči gorski reševalci iz tolmuna rešili podhlajenega mladega bika

Železniki, 12. maja - Gorski reševalci so danes v naselju Davča v občini Železnik iz tolmuna uspešno rešili izmučenega in podhlajenega pobeglega bika. Žival, ki je tehtala 400 kilogramov, so iz vode rešili s pomočjo vrvne tehnike, jo dvignili na suho, preprečili še hujšo podhladitev in jo s tem ohranili pri življenju, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije.