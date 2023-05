Ameriški marinec po smrti brezdomca obtožen nenamernega uboja

New York, 12. maja - Ameriški marinec Daniel Penny, ki je v začetku meseca v vagonu podzemne železnice v New Yorku s prijemom za vrat ubil 30-letnega duševno bolnega brezdomca Jordana Neelyja, se je danes predal policiji in stopil pred sodnika na Manhattnu. Obtožen je nenamernega uboja, zaradi česar mu grozi do 15 let zapora.