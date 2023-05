Na posvetu o sodobnih zdravstvenih politikah o izzivih javnega zdravstva

Ljubljana, 12. maja - Prihajajoča zdravstvena reforma bi morala biti zelo temeljita, da bi razrešila vse probleme v zdravstvu, ki so se nakopičili z leti, so se na današnjem posvetu o sodobnih zdravstvenih politikah strinjali strokovnjaki. Zdravstvene politike pa bi po njihovih besedah v ospredje morale postavljati človeka in znanstvenoraziskovalna odkritja.