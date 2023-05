New York, 12. maja - Tečaji na newyorških borzah so se na začetku današnjega trgovanja dvignili nad izhodišča. Vlagatelji trgujejo zadržano, saj jih skrbita stanje v bančnem sektorju in dvig javnega dolga nad dovoljeno mejo, kar naj bi se zgodilo z junijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.