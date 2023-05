Ministrstvo za velike športne prireditve namenja dobra dva milijona evrov

Ljubljana, 12. maja - Za velike športne prireditve v Sloveniji bo letos ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje namenilo 2,07 milijona evrov. Kot so danes sporočili iz ministrstva, razpis velja za organizacijo evropskih in svetovnih prvenstev v članski kategoriji v olimpijskih športnih panogah. Vloge bodo sprejemali do 19. maja.