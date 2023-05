Ljubljanska borza: Indeks tik pod izhodiščem

Ljubljana, 12. maja - Zadnji trgovalni dan v tednu se je končal s padcem indeksa najpomembnejših podjetij. SBI TOP je zdrsnil za 0,08 odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,03 milijona evrov poslov. Najbolj prometne so bile delnice NLB, Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav. Delnice Cinkarne so po objavi četrtletnih rezultatov izgubile precej vrednosti.