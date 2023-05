Mednarodni dan družin letos o demografskih spremembah

Ljubljana, 15. maja - Danes je mednarodni dan družin, ki letos poteka z geslom Družine in demografske spremembe. Dan je namenjen izmenjavi aktualnih spoznanj o demografskih trendih, vključno s staranjem in medgeneracijsko solidarnostjo, analizi vplivov demografskih trendov na družinsko življenje in predlogom družinskih politik, so ob dnevu zapisali v Združenih narodih.