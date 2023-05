Ministrstvo objavilo drugi rok za oddajo vlog za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane

Ljubljana, 12. maja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo drugi rok za oddajo vlog za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024. Vloge je treba oddati do 4. septembra, odpiranje, ki ne bo javno, pa bo potekalo dan pozneje, so sporočili z ministrstva.