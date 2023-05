Poročilo ZN: Vojska in tuje sile v Maliju marca lani usmrtile najmanj 500 ljudi

Ženeva, 12. maja - Malijske oborožene sile in tuje vojaško osebje so marca lani med operacijo proti džihadistom v državi usmrtili najmanj 500 ljudi, ugotavlja danes objavljeno poročilo urada ZN za človekove pravice (OHCHR). Med ubitimi naj bi bili tudi otroci, več deset žensk pa je bilo med operacijo žrtev posilstva in drugih oblik spolnega nasilja.