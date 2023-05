Obeležujemo mednarodni dan zdravja rastlin

Ljubljana, 12. maja - Na predlog Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo vsako leto 12. maja obeležimo mednarodni dan zdravja rastlin, letos poteka pod sloganom Varujmo rastline, naš vir življenja. V Ljubljani so ob tej priložnosti predstavili vlogo posameznikov pri ohranjanju zdravih rastlin ter delo strokovnih služb in inšpektorjev.