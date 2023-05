Policisti iščejo dva osumljenca poskusa ropa banke v Ilirski Bistrici

Ilirska Bistrica, 12. maja - Nekaj pred 11. uro so bili policisti obveščeni o poskusu ropa banke v Ilirski Bistrici. Storilca sta od dejanja odstopila in s kraja peš zbežala proti cerkvi. Policisti in kriminalisti so blokirali območje banke in izvajajo vse aktivnosti za izsleditev storilcev, so sporočili s Policijske uprave Koper.