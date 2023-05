V Črni gori bo poleti za namestitev treba plačati do 30 odstotkov več

Budva, 14. maja - Cene letovanj v Črni gori bodo v letošnji turistični sezoni od 10 do 30 odstotkov višje kot lani, so za mrežo Radio Slobodna Evropa (RSE) ocenili v črnogorskem združenju ponudnikov zasebnih namestitev. Cene so za okoli deset odstotkov dvignili tudi v hotelih, podobna je podražitev gostinske ponudbe.