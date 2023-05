Ministri spregovorili o izzivih na področja duševnega zdravja

Ljubljana, 12. maja - Na okrogli mizi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je o izzivih na področju duševnega zdravja spregovorilo pet ministrov. Med drugim so opozorili na pomen preventive na področju duševnega zdravja otrok in odraslih, v povezavi s tem pa tudi na problematiko pomanjkanja kadrov v zdravstvu in šolstvu, kjer pripravljajo nekatere ukrepe.