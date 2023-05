Vlada in sindikati vnovič v iskanje konsenza glede prenove plačnega sistema

Ljubljana, 15. maja - Vlada in sindikati se bodo danes znova sestali na pogajanjih. Tako kot pred tednom dni sta na dnevnem redu prenova plačnega sistema in odprava plačnih nesorazmerij. Danes naj bi tako nadaljevali razpravo, v okviru katere so nazadnje več ur namenili vprašanju plačnih stebrov. Sindikati ob tem pričakujejo tudi začetek usklajevanj o regresu.