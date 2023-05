Spirit tehnološka podjetja vabi v gospodarsko delegacijo za Dubaj

Ljubljana/Dubaj, 12. maja - Javna agencija Spirit Slovenija ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport slovenska podjetja s področij naprednih digitalnih tehnologij vabita k udeležbi v gospodarski delegaciji, ki se bo med 21. in 24. majem udeležila poslovnih dogodkov v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. Prijave so možne do 20. maja.