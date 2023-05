V Ljubljani festival za družine za spoznavanje Plečnika

Ljubljana, 13. maja - Mestni muzej Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Narodna in univerzitetna knjižnica (Nuk) ter Plečnikova hiša so pripravili prvi družinski festival, na katerem bo mogoče spoznavati arhitekturo Jožeta Plečnika. Celodnevni program dogodkov bo potekal med 11. in 18. uro na različnih lokacijah po mestu.