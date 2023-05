Predstavniki zdravstvene nege ZD Ljubljana poudarili lepoto poklica

Ljubljana, 12. maja - Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester so predstavniki zdravstvene nege, zaposleni v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana, spregovorili o lepoti njihovega poklica. Poudarili so, da bi se ob ponovnem odločanju vsi še enkrat odločili za isti poklic, in sicer medicinske sestre, zdravstvenega tehnika v patronažni službi in zobozdravstvenega asistenta.