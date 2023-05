Zunanje ministrstvo v luči zaostrovanja razmer opozarja na previdnost v Izraelu

Ljubljana, 12. maja - Slovensko zunanje ministrstvo je spričo zaostrovanja razmer med Izraelci in Palestinci slovenske državljane v Izraelu, Jeruzalemu in na Zahodnem bregu pozvalo k povečani previdnosti. Pri tem svetujejo spremljanje varnostne situacije in upoštevanje navodil tamkajšnjih oblasti ter izogibanje nevarnim območjem.