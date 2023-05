Na kolegiju predsednice DZ burna razprava o nezakonitostih na RTVS

Ljubljana, 12. maja - Na kolegiju predsednice DZ se je vnela razprava o sredini seji mandatno-volilne komisije, na kateri so obravnavali sodbi višjega sodišča o nezakonitosti imenovanja generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha in njegovi nezakoniti razrešitvi direktorice TVS Natalije Gorščak. SDS meni, da je to neprimerno, Svoboda pa jim očita dvoličnost.