Ljubljanska borza: V ospredju delnice Cinkarne Celje

Ljubljana, 12. maja - Indeks SBI TOP na ljubljanski borzi je v dopoldanskem delu trgovanja zdrsnil za 0,06 odstotka. Po objavi četrtletnih rezultatov se najbolj cenijo delnice Cinkarne Celje, ki so padle za skoraj pet odstotkov. So pa te delnice tudi najbolj zanimive vlagateljem, ki so zaenkrat z njimi opravili za skoraj 200.000 evrov poslov.