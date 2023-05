V stranki Vesna pozivajo k ukrepom za preprečevanje industrijskih nesreč

Ljubljana, 12. maja - Zunajparlamentarna stranka Vesna v luči lanske nesreče v kočevskem Melaminu in nedavne nesreče v vrhniškem Hamexu poziva k sprejetju obljubljene zakonodaje, s katerimi bi preprečili podobne nesreče v prihodnosti. Koliko nesreč bo dovolj, da pride do prepotrebnih ukrepov, se sprašujejo in pozivajo vlado k ukrepanju.