Občina Koper za nepremičnine iztržila 1,1 milijona evrov

Koper, 12. maja - Mestna občina Koper je s četrtkovo javno dražbo desetih nepremičnin oz. sklopov nepremičnin iztržila 1,1 milijona evrov. Dražitelji so za nekatere odšteli precej več od izklicne cene, največ zanimanja pa je bilo za gradbene parcele v Hrvatinih in Zgornjih Škofijah, so sporočili z občine.