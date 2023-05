Kijev poroča o napredovanju ukrajinskih sil pri Bahmutu

Kijev/Moskva, 12. maja - Ukrajina trdi, da je pri Bahmutu, kjer se odvijajo srditi spopadi med ukrajinskimi in ruskimi silami, dosegla napredek in pridobila nekaj ozemlja. Kot je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Kijevu, so njihovi borci napredovali za dva kilometra v bližini obleganega mesta v vzhodni regiji Doneck.