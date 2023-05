Več članic EU, tudi Slovenija, zaskrbljenih zaradi ukrepov v zvezi z žitom iz Ukrajine

Bruselj, 12. maja - Kmetijski ministri 13 držav članic EU, med njimi Slovenije, so ta teden na Evropsko komisijo naslovili pismo, v katerem so izrazili zaskrbljenost glede ukrepov, ki jih je Bruselj sprejel v zvezi s prevelikimi količinami žita iz Ukrajine v petih vzhodnih članicah EU. Od komisije so zahtevali pojasnila in jo pozvali k preglednosti.