V delu še nedokončanega ptujskega domu Žabjak sprejeli prve stanovalce

Ptuj, 13. maja - Dom upokojencev Ptuj jeseni odpira svojo šesto enoto na Žabjaku, kjer bo prostora za 150 stanovalcev in 12 uporabnikov dnevnega varstva. Gradbena dela gredo počasi h koncu, saj morajo biti zaključena do konca septembra, ta teden pa so že sprejeli prve stanovalce v del, ki bo sicer namenjen dnevnemu centru. Naložba je vredna 14 milijonov evrov.