V Krškem svetlobna instalacija Imaginarni Skirmioni Uršule Berlot

Krško, 12. maja - V Galeriji Krško bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Imaginarni Skirmioni oziroma svetlobno instalacijo umetnice in slikarke Uršule Berlot. Umetnica se tokrat posveča novejšim fizikalnim odkritjem na atomski ravni in umetniško predstavlja zaradi drobnosti in nezaznavnosti nevidne strukture, je ob razstavi zapisal kurator Denis Volk.