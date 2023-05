Ljubljana, 12. maja - Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan bo danes ob 13. uri v avli v pritličju ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Dunajski 22 dal izjavo za medije glede ugotovitve uradnega nadzora na kmetijskem gospodarstvu v Prestranku, so sporočili iz ministrstva. (STA)