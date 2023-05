V Kostanjevici na Krki razstava o Nadeždi Petrović, moderni in njenih slovenskih sopotnikih

Kostanjevica na Krki, 12. maja - V Galeriji Božidarja Jakca - Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Nadežda Petrović - moderna, nacionalno in njeni slovenski sopotniki. Gre za razstavo ob 150-letnici rojstva srbske slikarke in letos najvidnejši razstavni projekt kostanjeviške galerije, so v tej povedali za STA.