Tokio, 12. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali v različne smeri. Vlagatelji se soočajo z vrsto vprašanj, med drugim pogovori na visoki ravni med Washingtonom in Pekingom, negotovostjo v bančnem sektorju in novimi znaki upočasnjevanja gospodarstva, navaja francoska tiskovna agencija AFP.