Carolina v finale vzhodne konference, Dallas povedel proti Seattlu

Raleigh, 12. maja - Hokejisti Caroline Hurricanes so na peti tekmi polfinala vzhodne konference v severnoameriški ligi NHL doma po podaljšku premagali New Jersey Devils s 3:2 in se s 4:1 v zmagah uvrstili v konferenčni finale. V zahodni konferenci pa so Dallas Stars povedli s 3:2 v zmagah proti Seattle Kraken, potem ko so zmagali s 5:2.