Denver v konferenčni finale, Boston izsilil sedmo tekmo

Phoenix, 12. maja - Košarkarji Denver Nuggets so se v severnoameriški ligi NBA prebili v finale zahodne konference. Na šesti tekmi konferenčnega polfinala so v gosteh premagali Phoenix Suns s 125:100 in tako slavili v zmagah s 4:2. V vzhodni konferenci pa so Boston Celtics izid v zmagah izenačili na 3:3, potem ko so v gosteh ugnali Philadelphia 76ers s 95:86.